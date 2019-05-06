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İstanbul seçimi itirazlarında sona gelindi

YSK'nin İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili görüşmesi devam ediyor. Kurul, AK Parti'nin KHK'li seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin verdiği ek dilekçeyi de reddetti
 06 Mayıs 2019 16:02
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İstanbul seçimi itirazlarında sona gelindi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili görüşmesi devam ediyor.

YSK'nin gündeminde, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili itirazlar bulunuyor.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlar ile MHP'nin Maltepe ilçesi ve İstanbul'un tümü için yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili bazı ara kararlar verilmişti.

Ara kararlar gereği, İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulundan iddiaların araştırılması istenmişti. İlçe seçim kurullarından gelen cevaplar Kurul üyeleri tarafından inceleniyor.

- AK Parti temsilcisi sunum yapacak

Bu arada, AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe seçim kurullarından gönderilen tutanakları tek tek incelediğini belirterek, YSK'ye doğru bilgilerin verilmediğini tespit ettiklerini, bunların düzeltilmesini isteyeceklerini söyledi.

Özel, YSK'ye bazı yanıltıcı bilgiler gönderildiğini ifade ederek, bunları Kurul önünde dile getireceğini anlattı.

AK Parti'nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilenlerin seçmen olmaması yönündeki talebini içeren ve reddedilen dilekçesinin ardından bir ek dilekçe daha verdiği, bunun da reddedildiği öğrenildi.

- Araştırılan konular

YSK, AK Parti'nin iddiaları doğrultusunda İstanbul'daki ilçe seçim kurullarınca toplam 46 bin 447 seçmenin durumunun araştırılmasına karar vermişti. AK Parti'nin sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük olduğu iddiasının da araştırılması istenmişti.

MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili de Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarından kısıtlı seçmenler ile sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili iddiaların araştırılması istenmişti.

- İtiraz dilekçeleri

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

AK Parti, toplam 41 bin 132 kişilik kısıtlı, zihinsel engelli, hükümlü listesi ile seçmen listesinde yer alan ölülerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasını istemişti. Ek dilekçe ile 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması talep edilmişti. Başvuruda, bu nedenlerle İstanbul'da Büyükşehir seçiminin iptali ve yenilenmesi istenmişti.

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.

Başvuru dilekçesinde, bazı kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı iddia edilmiş, toplam 970 kişinin Maltepe İlçe Seçim Kurulunca Kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından görevlendirildiği, Maltepe Belediyesinin bağımlı ve taraflı çalışanlarının sandık kurulu başkan ve üyesi yapıldığı öne sürülmüştü.
Anadolu Ajansı
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