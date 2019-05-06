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AK Parti'den belediyelere 'gönül sofrası' çağrısı

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca partili belediyelere ramazan dolayısıyla mesaj gönderildi. Mesajdan: Sofralarımız zenginlere ve şöhretlilere değil fakirlere açık olmalı. Garip gurebaya, yetime ve öksüze gönül sofralarımız açılmalı. AK Parti kadroları olarak, bugün de bu ulvi hedefe öncülük etmeliyiz
 06 Mayıs 2019 16:08
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AK Parti'den belediyelere 'gönül sofrası' çağrısı

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca partili belediyelere ramazan dolayısıyla gönderilen mesajda, şatafatlı protokol sofraları yerine çat kapı iftarlarla "halkın gönüllerine misafir olunması" istendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca, ramazan dolayısıyla partili belediyelere mesaj gönderdi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin imzasıyla gönderilen mesajda, "Ramazan ayı, aziz milletimizle gönül birlikteliğimizi zirveye taşıdığımız aydır. Aynı zamanda ruhumuzu topyekun yükselteceğimiz birlik, beraberlik ve paylaşım zamanıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ramazanda, yoksulun, aç ve susuzun halinin bir kez daha hissedilmesi ve anlanması gerektiği belirtilen mesajda, "Sofralarımız zenginlere ve şöhretlilere değil fakirlere açık olmalı. Garip gurebaya, yetime ve öksüze gönül sofralarımız açılmalı. AK Parti kadroları olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de bu ulvi hedefe öncülük etmeliyiz." ifadeleri kullanıldı.

- "Milletimizin değerleriyle bütünleşmeliyiz"

Belediye başkanları, meclis üyeleri ve her kademeden parti yönetimindekilere "Ramazanın ruhuna uygun çalışmalar yapılsın." çağrısında bulunulan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Protokol sofraları yerine daha çok bu ramazan çat kapı iftarlarla vatandaşlarımızın gönüllerine misafir olmalıyız. Şatafatlı ve lüks mekanlarda toplu iftarlara katılmak, milletimizin nazarında kabul görmemektedir. Halka yönelik yaptığımız programlarda ramazanın ruhuna uygun sanatçılar tercih edilmeli ve yüksek bütçeli organizasyonlardan kaçınılmalıdır. Bizler milletin bağrından doğan bir siyasi hareket olarak güzel örnekler ortaya koymalı ve milletimizin değerleriyle bütünleşmeliyiz. Gönül sofralarında misafir olduğumuz ailelerin derdiyle dertlenecek, mutluluğuyla mutlu olacağız."
Anadolu Ajansı
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