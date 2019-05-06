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Öcalan: Suriye'de, Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarlı olun

PKK elebaşı Abdullah Öcalan, Suriye'deki sorunların çatışma kültüründen uzak durarak Suriye'nin bütünlüğü çerçevesinde çözüme kavuşturulmaldır. Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarlı olunmalıdır." dedi
 06 Mayıs 2019 16:18
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Öcalan: Suriye'de, Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarlı olun

İmralı F Tipi Cezaevi'nde yatan terörist PKK elebaşı Abdullah Öcalan, 27 Temmuz 2011'den 8 yıl sonra ilk defa geçtiğimiz 2 Mayıs'ta avukatlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası avukatlar kamera karşısına geçerek açıklama yaptı, Öcalan'ın mektubunu okudu. Mektupta Öcalan kendi için açlık grevindeki örgüt mensuplarına grevi bırakın çağrısı yaptı.

"SORUNLARI YUMUŞAK GÜÇLE ÇÖZEBİLİRİZ"

Söz konusu mektupta şu ifadeler yer aldı; "İçinden geçtiğimiz tarihi süreçte derin bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç vardır. Sorunların çözümünde demokratik müzakere kültürüne şiddetle ihtiyaç vardır. Türkiye ve bölgenin sorunlarını yumuşak güçle yani politik kültürel güçle çözebiliriz.

"SURİYE'DE TÜRKİYE'NİN HASSASİYETLERİNE DUYARLI OLUN"

Öcalan, Suriyedeki PKK uzantılarına; "Suriye'deki sorunların çatışma kültüründen uzak durarak Suriye'nin bütünlüğü çerçevesinde çözüme kavuşturulmaldır. Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarlı olunmalıdır." dedi.

"BENİM İÇİN ÖLMEYİN"

Terörist başı açlık grevindeki PKK'lılara; "Cezaevlerindeki direnişlere saygı duymakla birlikte sağlıklarını tehlikeye atacak noktaya taşımasınlar. Onların fiziki ruhi sağlıkları her şeyin üstündedir." diye seslendi.
Memurlar.Net
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