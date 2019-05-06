Rusya, Türkiye'den gönderilen 21 ton çileği geri çevirdi
|06 Mayıs 2019 16:34
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Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Rosselhoznadzor'un Krasnodar bölgesi ve Adıge Cumhuriyeti müdürlüğü basın dairesinden yapılan açıklamada, kurumda görevli müfettişlerin Türkiye'den gönderilen 20.8 ton çileğin, içinde batı çiçek tripsi (Kaliforniya tripsi) adlı haşerenin tespit edilmesi nedeniyle Rusya'ya girişini yasakladığı kaydedildi.
Deniz yoluyla Tuapse limanına ulaşan çileği inceleyen sağlık uzmanları, Rusya'da karantina listesinde olan batı çiçek tripsi (Kaliforniya tripsi) adlı haşereye rastladı.
Ürünlerde bu tarım zararlısının bulunduğu, Rusya Bitki Karantina Merkezi Novorossiysk şubesinin raporuyla doğrulandı. Sağlıksız ürünler ihracatçıya geri gönderildi.
Dekoratif çiçek kültürlerinde ve sera ortamında yetiştirilen sebzelerde rastlanabilecek en zararlı haşereler sınıfında yer alan batı çiçek tripsi 224 bitki türüne zarar verebiliyor.
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