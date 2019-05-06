1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rusya, Türkiye'den gönderilen 21 ton çileği geri çevirdi

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye'den gönderilen 20.8 ton çileği, içinde tehlikeli tarım haşeresinin tespit edilmesi nedeniyle Rusya'ya girişini yasaklayarak geri çevirdi.
 06 Mayıs 2019 16:34
Yazdır
Rusya, Türkiye'den gönderilen 21 ton çileği geri çevirdi

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Rosselhoznadzor'un Krasnodar bölgesi ve Adıge Cumhuriyeti müdürlüğü basın dairesinden yapılan açıklamada, kurumda görevli müfettişlerin Türkiye'den gönderilen 20.8 ton çileğin, içinde batı çiçek tripsi (Kaliforniya tripsi) adlı haşerenin tespit edilmesi nedeniyle Rusya'ya girişini yasakladığı kaydedildi.

Deniz yoluyla Tuapse limanına ulaşan çileği inceleyen sağlık uzmanları, Rusya'da karantina listesinde olan batı çiçek tripsi (Kaliforniya tripsi) adlı haşereye rastladı.

Ürünlerde bu tarım zararlısının bulunduğu, Rusya Bitki Karantina Merkezi Novorossiysk şubesinin raporuyla doğrulandı. Sağlıksız ürünler ihracatçıya geri gönderildi.

Dekoratif çiçek kültürlerinde ve sera ortamında yetiştirilen sebzelerde rastlanabilecek en zararlı haşereler sınıfında yer alan batı çiçek tripsi 224 bitki türüne zarar verebiliyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ramazanda 'arı ürünleriyle dinç kalın' önerisi
05 Mayıs 2019 21:43		 Ambulans helikopter kalp hastası 2 günlük bebek için havalandı
05 Mayıs 2019 11:00
Antibiyotik direnciyle savaş ellerde başlıyor
04 Mayıs 2019 19:33		 Sağlık Bakanlığından örnek sahur ve iftar sofrası
03 Mayıs 2019 19:13
Türkler en çok kalp rahatsızlığından ölüyor
02 Mayıs 2019 19:23		 Antibiyotik kullanımında Türkiye dünyada birinci
02 Mayıs 2019 17:56
TESK: 2 bin 417 esnafımız e-ticaret yapıyor
02 Mayıs 2019 12:46		 Bakan Koca: Antibiyotik tüketimimiz geriledi
02 Mayıs 2019 09:17
Anne sütü laboratuvarda üretilebilir mi?
01 Mayıs 2019 23:41		 Diyetisyenlerden 'zayıflatma çayı' uyarısı
01 Mayıs 2019 20:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:12 - Dolar günü 6,01 TL'den tamamladı17:08 - Sarıyer'de biri kadın 2 kişi silahla yaralandı17:03 - Çavuşoğlu ve Stoltenberg, S-400'leri görüştü16:56 - Osmaniye'de bir kadın eşi tarafından öldürüldü16:53 - e- imzalı diplomalara mühür vurulacak mı?16:45 - Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı16:42 - Cep harçlıklarıyla akülü tekerlekli sandalye aldılar16:38 - MHP'den Arınç'a yüzde 35 yanıtı16:34 - Rusya, Türkiye'den gönderilen 21 ton çileği geri çevirdi16:27 - BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı
16:22 - Erdoğan: DEAŞ'ı hezimete uğratan tek NATO ülkesi biz olduk16:18 - Sınırda yakalanan MLKP ve FETÖ şüphelilerine 4 tutuklama16:18 - Öcalan: Suriye'de, Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarlı olun16:08 - AK Parti'den belediyelere 'gönül sofrası' çağrısı16:02 - İstanbul seçimi itirazlarında sona gelindi16:00 - En uzun oruç bu ilimizde tutuluyor15:53 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK ve FETÖ şüphelileri tutuklandı15:50 - 'YSK'nın hukuk cinayetine ortak olmayacağına inanıyoruz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehit yüzbaşının ailesi, Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dileğini kabul etmedi
İstanbul'da düğüm çözülüyor
Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu vefat etti
YSK, Ak Parti'nin 2. KHK itirazını da reddetti
Yöneticileri telaşlandırması gereken acı son
Polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polis şehit
Öğrencilere küfreden öğretmen değil müdür görevden alındı
Diyanet'ten Ramazan'da diş fırçalama fetvası
İşte S-400 paniğinin nedeni
Kimlik, ehliyet ve pasaportta aynı gün randevu verilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hiç sorun değil 2
keşke yunan galip gelseydi ne hilafet yıkılırdı,ne şeriat kaldır 2
şu an çalan şarkı 3
insan beyni 2
eczane 1
vatandaş seçim yenilensin istiyor 5
betimleme 3
büyük çamlıca camisi 2
bir kg patates ve bir kg soğanın 10 lira olması 2
teravih 1
SON İLANLAR
Mardin Midyat SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Esenler SYDV Personel Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Adana SYDV Personel Alım İlanı
Anayasa Mahkemesi İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Emirdağ Çıldırım Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Barajı Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anayasa Mahkemesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam