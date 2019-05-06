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MHP'den Arınç'a yüzde 35 yanıtı

AK Partili Arınç'ın "Sayin Bahçeli bizi yüzde 35'lere düşürdü. Yüzde 35'lere düştüysek biz bir alarm zili çalması lazım" sözlerine MHP'li Mevlüt Karakaya tepki gösterdi: "İl Genel Meclisi oylarına bir zahmet bak. Cahil olmadığınıza göre, maksatlı bir çarpıtma yaptığınız aşikar. 'Parsel Parsel Sattınız Ankara'yı" diye haykırırken AK Parti belediyeciliğine zarar vermiş olabilir misiniz?"
 06 Mayıs 2019 16:38
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MHP'den Arınç'a yüzde 35 yanıtı

TBMM eski Başkanı AK Partili Bülent Arınç'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "Bizi yüzde 35'lere düşürdü" sözlerine MHP'den yanıt geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, sosyal medya hesabından Arınç'a tepki gösterdi.

MHP'li Karakaya, "Sn. @bulent_arinc Sn. Bahçeli bizi %35'lere düşürdü diyorsunuz! İl Genel Meclisi oylarına bir zahmet bak. Cahil olmadığınıza göre, MAKSATLI bir çarpıtma yaptığınız aşikar.
"Parsel Parsel Sattınız Ankara'yı" diye haykırırken Ak Parti belediyeciliğine zarar vermiş olabilir misiniz?" diye tweet attı.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Bülent Arınç şunları söylemişti: "Bir Davutoğlu kolay yetişmiyor, bir Ali Babacan kolay yetişmiyor, bir Abdullah Bey kolay yetişmiyor. Bunlar bizim insanımız, bunları bir arada tutmamız lazım. Gene liderlik sende olsun, ama şu partinin ayrılıklara tahammülü yok. Bahçeli bizi yüzde 35'lere düşürdü. Yüzde 35'lere düştüysek biz, kendi ifadesine göre söylüyorum, parti olarak, seçimde aldığımız sonuç olarak değil, biz yüzde 19'uz dediği zaman bize kalan yüzde 32. Bu doğruysa bir alarm zili çalması lazım. Tekrar ayağa kalkacağız, kucaklaşacağız. Bu iş çok kolay."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

31 Mart'ta aldıkları oy oranının yüzde 7.31 olmadığını savunan MHP lideri Bahçeli, partisinin il genel meclisi seçimlerinde aldığı oranı hatırlatarak şöyle demişti: "Altını kalın olarak çizmek isterim ki, 31 Mart'ta 3 bin 658 belediye meclis üyesi partimizin listelerinden seçilmiştir. Kara kampanyaların neyi servis ettiğine bakmıyoruz. Biz ecdat ne diyor ona kulak veriyoruz. Bunların dışında kim ne söylüyorlar fuzuli laf kalabalığıdır. Oy oranımız yüzde 18.81'dir. 18.81, 1881'dir. O da Atatürk'ün doğumudur."

Arınç: Bahçeli bizi yüzde 35'lere düşürdü
Memurlar.Net
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