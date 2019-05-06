Cep harçlıklarıyla akülü tekerlekli sandalye aldılar
|06 Mayıs 2019 16:42
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ilkokul öğrencileri hayata geçirdikleri bir proje kapsamında ihtiyaç sahibi bir engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Alınan bilgiye göre, Sakarya İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Kemal Arık öncülüğünde "Engelleri Aşa Aşa" adlı bir proje geliştirdi.
Öğrenciler, cep harçlıklarından biriktirdikleri 6 bin liraya aldıkları akülü tekerlekli sandalyeyi, Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi üyesi bir engelliye düzenlenen programla hediye etti.
Programda konuşan okul müdürü Zafer Olkun, öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.
BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş de minik yüreklerin yaptığı hareketin, topluma örnek olmasını dileyerek, projede yer alan öğrencilere, sınıf öğretmenleri Kemal Arık'a ve okul Müdürü Zafer Olkun'a teşekkür etti.
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