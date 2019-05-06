1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Osmaniye'de bir kadın eşi tarafından öldürüldü

Eşini baltayla vurarak öldürdüğü iddia edilen koca gözaltına alındı
 06 Mayıs 2019 16:56
Yazdır
Osmaniye'de bir kadın eşi tarafından öldürüldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kadın, eşi tarafından baltayla öldürdü.

İddiaya göre, ilçede esnaflık yapan Mehmet Z. (46), henüz belirlenemeyen bir nedenle, iş yerinin arkasında bulunan evinde eşi Dilek Z. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Z. eşini baltayla vurarak öldürdü.

Evde bulunan çiftin iki çocuğunun çığlıkları üzerine olay yerine gelen komşuları durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri zanlı Mehmet Z'yi olayda kullandığı baltayla birlikte yakaladı.

Dilek Z'nin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada, çiftin çocukları da yakınlarına teslim edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sarıyer'de biri kadın 2 kişi silahla yaralandı
06 Mayıs 2019 17:08		 Şehit cenazesinde gözaltına alınan 27 kişi adliyede
06 Mayıs 2019 15:42
Polis memuruna çarpıp şehit etmeden önce yayaya çarpmış
06 Mayıs 2019 15:07		 Mahkeme, Ali Demir'in 'adli kontrol şartı'nı kaldırdı
06 Mayıs 2019 15:00
Batıkent'te köpeklerin öldürülmesine dava açıldı
06 Mayıs 2019 14:49		 13 yıl önce kaybolan kadın cinayete kurban gitmiş
06 Mayıs 2019 14:39
Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
06 Mayıs 2019 14:22		 Milli emlak eski müdürü yurt dışına kaçaken yakalandı
06 Mayıs 2019 12:22
Antalya'da kolunu iş makinesine kaptıran işçi öldü
06 Mayıs 2019 11:27		 Polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polis şehit
06 Mayıs 2019 11:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:12 - Dolar günü 6,01 TL'den tamamladı17:08 - Sarıyer'de biri kadın 2 kişi silahla yaralandı17:03 - Çavuşoğlu ve Stoltenberg, S-400'leri görüştü16:56 - Osmaniye'de bir kadın eşi tarafından öldürüldü16:53 - e- imzalı diplomalara mühür vurulacak mı?16:45 - Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı16:42 - Cep harçlıklarıyla akülü tekerlekli sandalye aldılar16:38 - MHP'den Arınç'a yüzde 35 yanıtı16:34 - Rusya, Türkiye'den gönderilen 21 ton çileği geri çevirdi16:27 - BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı
16:22 - Erdoğan: DEAŞ'ı hezimete uğratan tek NATO ülkesi biz olduk16:18 - Sınırda yakalanan MLKP ve FETÖ şüphelilerine 4 tutuklama16:18 - Öcalan: Suriye'de, Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarlı olun16:08 - AK Parti'den belediyelere 'gönül sofrası' çağrısı16:02 - İstanbul seçimi itirazlarında sona gelindi16:00 - En uzun oruç bu ilimizde tutuluyor15:53 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK ve FETÖ şüphelileri tutuklandı15:50 - 'YSK'nın hukuk cinayetine ortak olmayacağına inanıyoruz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehit yüzbaşının ailesi, Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dileğini kabul etmedi
İstanbul'da düğüm çözülüyor
Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu vefat etti
YSK, Ak Parti'nin 2. KHK itirazını da reddetti
Yöneticileri telaşlandırması gereken acı son
Polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polis şehit
Öğrencilere küfreden öğretmen değil müdür görevden alındı
Diyanet'ten Ramazan'da diş fırçalama fetvası
İşte S-400 paniğinin nedeni
Kimlik, ehliyet ve pasaportta aynı gün randevu verilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oltan karakullukçu 2
kermes 3
büyük çamlıca camisi 2
vatandaş seçim yenilensin istiyor 5
betimleme 3
etiketlere bakmadan alışveriş yapmak 7
bir kg patates ve bir kg soğanın 10 lira olması 2
ideal kilo 1
poker face 2
şirinler 1
SON İLANLAR
Mardin Midyat SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Esenler SYDV Personel Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Adana SYDV Personel Alım İlanı
Anayasa Mahkemesi İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Emirdağ Çıldırım Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Barajı Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anayasa Mahkemesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam