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Sarıyer'de biri kadın 2 kişi silahla yaralandı
Sarıyer'de bir alışveriş merkezindeki kafede biri kadın 2 kişi silahla yaralandı
|06 Mayıs 2019 17:08
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Alınan bilgiye göre, olay, Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede gerçekleşti. Kafeye gelen silahlı şahıs, burada oturan biri kadın 2 kişiye ateş açtı.
Yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kendisini bekleyen motosikletli kişiyle olay yerinden kaçan saldırganın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
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