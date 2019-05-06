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Çeyrek altın günü 402,00 TL'den tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 402,00 liradan işlem gördü
 06 Mayıs 2019 17:26
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Çeyrek altın günü 402,00 TL'den tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 artışla 247,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 402,00 lira, Cumhuriyet altını 1.647,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,41 yükselişle 247,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Anadolu Ajansı
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