Çeyrek altın günü 402,00 TL'den tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 402,00 liradan işlem gördü
|06 Mayıs 2019 17:26
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 artışla 247,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 402,00 lira, Cumhuriyet altını 1.647,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,41 yükselişle 247,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
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