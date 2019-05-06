'Akşener, İçişleri Bakanı'yken, Çiller'in elini öpüyordu'
|06 Mayıs 2019 17:27
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İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın sorularını yanıtlayan Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Meral Akşener'in, Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in elini öptüğünü söyledi.
İşte Barlas'ın, Meral Akşener'e dair özel anlarını paylaştığı o bölüm
-İyi Parti, Meral Akşener ile ilgili ne söylemek istersiniz
O partinin niye kurulduğunu bilmiyorum ki herhalde yok olacak sonunda.
Ama iyi oy aldı Mehmet abi.
Yok olur. Cem Uzan'ın partisi de iyi oy almıştı.
Meral Akşener'in siyasi hayatı biter mi?
Ben Meral Akşener'i İçişleri Bakanı'yken tanıdım. Tansu Çiller tanıttı. Çok sevdim de. Çok sevimli bir insan. Sıcak bir kadın. Gözümde unutmadığım olay İçişleri Bakanı'yken Özer Çiller'in elini öperdi.
Gördünüz mü bunu?
Tabii canım. Hep gözümde önünde. Buluştukları zaman önce bi elini öper başına koyardı. Özer Çiller'i büyüğü olarak görüyordu.
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