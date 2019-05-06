Tartıştığı uzman çavuşun silahını çalıp kaçtı
|06 Mayıs 2019 17:47
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Edinilen bilgiye göre, 4 Mayıs Cumartesi akşamı Kuşadası'nda meydana gelen olayda Söke'de görev yapan İ.F. isimli bir uzman çavuş arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Barlar Sokağı'na gitti. Ç.A. eğlenirken başka masada oturanlarla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında bir kişi İ.F. isimli uzman çavuşun belinden silahını alarak kaçtı.
Olayın ardından İ.F.'nin şikayeti olmasıyla polis soruşturma başlattı. Bölgedeki tüm işyeri ve mobese kameralarını inceleyen polis ekipleri uzman çavuşun silahını çalan kişinin Ç.A. olduğunu tespit etti. Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi'nde oturan Ç.A.'nın evine baskın yapan polis ekipleri hem çalınan silahı buldu hem de Ç.A'yı gözaltına aldı. Silah uzman çavuşa teslim edilirken, emniyetteki sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen Ç.A. tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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