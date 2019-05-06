'Şehadeti göze almış 82 milyon vatandaşımız var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet övünç madalyası takdim töreninde konuşuyor;

"Şehadeti şeref olarak gören milleti, terör örgütlerini kullanarak dize getirebileceklerini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz."

"Şehitler tepesi belki boş kalmayacaktır ama kimsenin de bu güzel ülkemizi elimizden almaya gücü yetmeyecektir."

"Devlet olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

"Tazminattan maaşa, kamuda işe yerleştirmeye kadar şehit yakını ve gazilerimize tanınan pek çok hak bulunuyor."

"(Terör örgütleriyle) Sınırlarımızda ve sınırlarımız ötesinde tek bir terörist kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz."

"Bu ülkede şehadeti göze almış 82 milyon vatandaşımız olduğu müddetçe hiçbir alçak topraklarımızı kirletemeyecektir. "