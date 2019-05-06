'Cezaeviden çıkarma' vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişiye tutuklama
|06 Mayıs 2019 18:18
|Yazdır
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini adliye personeli olarak tanıtıp görüştükleri kişileri, cezaevinde bulunan yakınlarını tahliye etme vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İddiaya göre, kendilerini adliyede "personel" olarak tanıtan şüpheliler, hükümlü ve tutuklularının yakınlarını arayarak, "belirli bir para ödemeleri durumunda cezaevindeki yakınlarını tahliye edecekleri" vaadinde bulundu.
Şikayet üzerine, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yürüttü.
Yaklaşık bir buçuk ay süren çalışma sonucu 2'si polis memuru 9 şüpheli gözaltına alındı.
Polis memurları İ.Ö. ve İ.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Vezirköprü adliyesine sevk edilen İ.B, E.T, İ.K. ve M.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Zanlılardan A.A, B.E. ve B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tartıştığı uzman çavuşun silahını çalıp kaçtı
06 Mayıs 2019 17:47
|Sarıyer'de biri kadın 2 kişi silahla yaralandı
06 Mayıs 2019 17:08
|Osmaniye'de bir kadın eşi tarafından öldürüldü
06 Mayıs 2019 16:56
|Şehit cenazesinde gözaltına alınan 27 kişi adliyede
06 Mayıs 2019 15:42
|Polis memuruna çarpıp şehit etmeden önce yayaya çarpmış
06 Mayıs 2019 15:07
|Mahkeme, Ali Demir'in 'adli kontrol şartı'nı kaldırdı
06 Mayıs 2019 15:00
|Batıkent'te köpeklerin öldürülmesine dava açıldı
06 Mayıs 2019 14:49
|13 yıl önce kaybolan kadının cinayet zanlısı tutuklandı
06 Mayıs 2019 14:39
|Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
06 Mayıs 2019 14:22
|Otomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadı
06 Mayıs 2019 13:50