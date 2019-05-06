1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Cezaeviden çıkarma' vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişiye tutuklama

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kendilerini adliye personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı
 06 Mayıs 2019 18:18
Yazdır
'Cezaeviden çıkarma' vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişiye tutuklama

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini adliye personeli olarak tanıtıp görüştükleri kişileri, cezaevinde bulunan yakınlarını tahliye etme vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İddiaya göre, kendilerini adliyede "personel" olarak tanıtan şüpheliler, hükümlü ve tutuklularının yakınlarını arayarak, "belirli bir para ödemeleri durumunda cezaevindeki yakınlarını tahliye edecekleri" vaadinde bulundu.

Şikayet üzerine, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yürüttü.

Yaklaşık bir buçuk ay süren çalışma sonucu 2'si polis memuru 9 şüpheli gözaltına alındı.

Polis memurları İ.Ö. ve İ.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Vezirköprü adliyesine sevk edilen İ.B, E.T, İ.K. ve M.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan A.A, B.E. ve B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tartıştığı uzman çavuşun silahını çalıp kaçtı
06 Mayıs 2019 17:47		 Sarıyer'de biri kadın 2 kişi silahla yaralandı
06 Mayıs 2019 17:08
Osmaniye'de bir kadın eşi tarafından öldürüldü
06 Mayıs 2019 16:56		 Şehit cenazesinde gözaltına alınan 27 kişi adliyede
06 Mayıs 2019 15:42
Polis memuruna çarpıp şehit etmeden önce yayaya çarpmış
06 Mayıs 2019 15:07		 Mahkeme, Ali Demir'in 'adli kontrol şartı'nı kaldırdı
06 Mayıs 2019 15:00
Batıkent'te köpeklerin öldürülmesine dava açıldı
06 Mayıs 2019 14:49		 13 yıl önce kaybolan kadının cinayet zanlısı tutuklandı
06 Mayıs 2019 14:39
Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
06 Mayıs 2019 14:22		 Otomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadı
06 Mayıs 2019 13:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:46 - Sayaç okumaya gitti, baba ve oğlun hayatını kurtardı18:42 - Akıncı Üssü davası sanık savunmaları ile yarın devam edecek18:40 - Tarihçi Mısıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı18:27 - Stoltenberg: NATO'da farklı sistemlerin çalışmayacağını söyledik18:18 - 'Cezaeviden çıkarma' vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişiye tutuklama18:14 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:11 - Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında esasa ilişkin savunmalar alınıyor18:02 - Ağrı'da terör örgütü operasyonunda 11 gözaltı17:50 - 'Şehadeti göze almış 82 milyon vatandaşımız var'17:47 - Tartıştığı uzman çavuşun silahını çalıp kaçtı
17:43 - Sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı17:28 - İmamoğlu: Süreç çok uzadı, bitmesi lazım17:27 - 'Akşener, İçişleri Bakanı'yken, Çiller'in elini öpüyordu'17:26 - Çeyrek altın günü 402,00 TL'den tamamladı17:23 - 1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya17:12 - Dolar günü 6 TL'nin üzerinde tamamladı17:08 - Sarıyer'de biri kadın 2 kişi silahla yaralandı17:03 - Çavuşoğlu ve Stoltenberg, S-400'leri görüştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehit yüzbaşının ailesi, Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dileğini kabul etmedi
İstanbul'da düğüm çözülüyor
Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu vefat etti
YSK, Ak Parti'nin 2. KHK itirazını da reddetti
Yöneticileri telaşlandırması gereken acı son
Polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polis şehit
Öğrencilere küfreden öğretmen değil müdür görevden alındı
Diyanet'ten Ramazan'da diş fırçalama fetvası
İşte S-400 paniğinin nedeni
Kimlik, ehliyet ve pasaportta aynı gün randevu verilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayrılık 1
hakan muhafız 1
sözlük atışması 3
teravih 1
hayattan soğutan şeyler 2
Venezuela 2
ales 4
Star bucks tarzi kafelerde pinekleyen tavşan kulakli kizlar 1
yazın gıdada yaşanacak düşüşle hedefimizi tutturacağız 5
zümrüd-ü anka kuşu 2
SON İLANLAR
Mardin Midyat SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Esenler SYDV Personel Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Adana SYDV Personel Alım İlanı
Anayasa Mahkemesi İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Emirdağ Çıldırım Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Barajı Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anayasa Mahkemesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam