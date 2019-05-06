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Stoltenberg: NATO'da farklı sistemlerin çalışmayacağını söyledik

Stoltenberg: (ABD ile S-400 gerginliği) Bugün Erdoğan, birkaç hafta önce Trump ile görüştüm. Türkiye'nin pozisyonu açık ama endişemi ilettim. NATO'da farklı sistemlerin çalışamayacağını söyledik.
 06 Mayıs 2019 18:27
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Stoltenberg: NATO'da farklı sistemlerin çalışmayacağını söyledik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Kuzey Atlantik Konseyi Akdeniz Diyaloğu'nun' 25'inci toplantısı için Ankara'daydı. Sadece bu toplantı değil, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400'ler bir diğer NATO müttefiki ABD ile sorun yaratma ihtimali gündemdeyken Türkiye'ye geldi.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Ardından da NTV''de Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.

Stoltenberg'den S-400 açıklaması: Çözüm bulunmaması ne ABD ne Türkiye ne de NATO için iyi olur

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Atlantik Konseyi "Akdeniz Diyaloğu'nun" 25'inci toplantısı için Ankara'daydı. Sadece bu toplantı değil, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400'ler bir diğer NATO müttefiki ABD ile sorun yaratma ihtimali gündemdeyken Türkiye'ye geldi. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Ardından da NTV''de Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları;

Toplantıya ev sahipliği için Türkiye'ye minnettarız. Ortadoğu'daki istikrarsızlığı ve terörü konuştuk.

(Türkiye'nin sınır güvenliği) Patriot ve AWACS'larla güvenlik garantisi veriliyor.

Hatay'da mülteci sorunuyla mücadeleyi göreceğiz.

(ABD ile S-400 gerginliği) Bugün Erdoğan, birkaç hafta önce Trump ile görüştüm. Türkiye'nin pozisyonu açık ama endişemi ilettim. NATO'da farklı sistemlerin çalışamayacağını söyledik. ABD'nin Patriot için Türkiye ile diyaloğu memnuniyet verici. NATO olarak çözüm bulunması için çabaları destekliyoruz. Çözüm bulunmaması ne ABD ne Türkiye ne de NATO için iyi olur.

NTV
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