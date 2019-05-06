Stoltenberg: NATO'da farklı sistemlerin çalışmayacağını söyledik
|06 Mayıs 2019 18:27
|Yazdır
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Kuzey Atlantik Konseyi Akdeniz Diyaloğu'nun' 25'inci toplantısı için Ankara'daydı. Sadece bu toplantı değil, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400'ler bir diğer NATO müttefiki ABD ile sorun yaratma ihtimali gündemdeyken Türkiye'ye geldi.
Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Ardından da NTV''de Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.
Stoltenberg'den S-400 açıklaması: Çözüm bulunmaması ne ABD ne Türkiye ne de NATO için iyi olur
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Atlantik Konseyi "Akdeniz Diyaloğu'nun" 25'inci toplantısı için Ankara'daydı. Sadece bu toplantı değil, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400'ler bir diğer NATO müttefiki ABD ile sorun yaratma ihtimali gündemdeyken Türkiye'ye geldi. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Ardından da NTV''de Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları;
Toplantıya ev sahipliği için Türkiye'ye minnettarız. Ortadoğu'daki istikrarsızlığı ve terörü konuştuk.
(Türkiye'nin sınır güvenliği) Patriot ve AWACS'larla güvenlik garantisi veriliyor.
Hatay'da mülteci sorunuyla mücadeleyi göreceğiz.
(ABD ile S-400 gerginliği) Bugün Erdoğan, birkaç hafta önce Trump ile görüştüm. Türkiye'nin pozisyonu açık ama endişemi ilettim. NATO'da farklı sistemlerin çalışamayacağını söyledik. ABD'nin Patriot için Türkiye ile diyaloğu memnuniyet verici. NATO olarak çözüm bulunması için çabaları destekliyoruz. Çözüm bulunmaması ne ABD ne Türkiye ne de NATO için iyi olur.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Şehadeti göze almış 82 milyon vatandaşımız var'
06 Mayıs 2019 17:50
|İmamoğlu: Süreç çok uzadı, bitmesi lazım
06 Mayıs 2019 17:28
|'Akşener, İçişleri Bakanı'yken, Çiller'in elini öpüyordu'
06 Mayıs 2019 17:27
|Çavuşoğlu ve Stoltenberg, S-400'leri görüştü
06 Mayıs 2019 17:03
|MHP'den Arınç'a yüzde 35 yanıtı
06 Mayıs 2019 16:38
|Erdoğan: DEAŞ'ı hezimete uğratan tek NATO ülkesi biz olduk
06 Mayıs 2019 16:22
|Öcalan: Suriye'de, Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarlı olun
06 Mayıs 2019 16:18
|AK Parti'den belediyelere 'gönül sofrası' çağrısı
06 Mayıs 2019 16:08
|İstanbul seçimi itirazlarında sona gelindi
06 Mayıs 2019 16:02
|'YSK'nın hukuk cinayetine ortak olmayacağına inanıyoruz'
06 Mayıs 2019 15:50