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Sayaç okumaya gitti, baba ve oğlun hayatını kurtardı

İZMİR'in Tire ilçesinde iki katlı müstakil bir evde çıkan yangını tesadüfen elektrik sayacını okumaya gelen elektrik dağıtım şirketi görevlisi fark etti.Görevli, içeride uyan Enver Açıkgöz (36) ve oğlu Mert Açıkgöz'ü (4) uyandırıp, camını kırdığı pencereden dışarı çıkmalarını sağlayarak hayatlarını kurtardı
 06 Mayıs 2019 18:46
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Sayaç okumaya gitti, baba ve oğlun hayatını kurtardı

Yeni Mahalle Gazazhane Caddesi'ndeki Enver Açıkgöz'e (36) ait iki katlı müstakil evde, bugün saat 15.00 sıralarında, yangın çıktı. Elektirik kontağından çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede evin alt katını sardı. Bu sırada elektrik sayacını okumaya gelen Gediz Elektrik Dağtım Şirketi görevlisi Ali Akyıldız, yangını fark edip, kapıyı çaldı. Kapı çalması üzerine içerde uyuyan Enver Açıkgöz ve oğlu Mert Açıkgöz uyandı. Ancak alevlerin kapıyı sarması üzerine baba-oğul dışarı çıkamadı. Bunun üzerine Akyıldız, pencerenin camını kırıp, baba- oğlun buradan dışarı çıkmalarını sağlayarak, hayatlarını kurtardı.

Yangını fark ederek gelen komşuları alevlere yangın tüpleri ile müdahale ederken, bir yandan da durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekipleri, alevleri su sıkarak yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda söndürdü. Ancak ev kullanılmaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
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