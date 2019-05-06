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Medya satın alma davranışlarını etkiliyor

Araştırmada sunulan yanıtlara göre, yeni ürünler hakkında farkındalık oluşturmada en büyük rol medyaya ait.
 06 Mayıs 2019 19:11
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Medya satın alma davranışlarını etkiliyor

Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ) programı kapsamında yapılan araştırmaya göre, Türk tüketicilerinin yüzde 71'i 'yeni' ürünleri denemeyi seviyor. Her 4 tüketiciden 3'ü ise ürün fiyatının satın alma kararını etkilediğini ifade ediyor.

Kazanan ürünlerin tüketicilerin oylarıyla belirlendiği ve Türkiye'de 4'üncü kez gerçekleştirilen Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ) programı kapsamında Nielsen'in yaptığı araştırmaya göre, Türk tüketicilerinin yüzde 71'i piyasaya çıkan yeni ürünleri denemeyi tercih ediyor. Yaş grubu özelinde 18-24, 25-34 ve 35-44 yaş grubu tüketiciler yeni ürünleri denemeye en açık yaş grupları olarak öne çıkıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Samsun, Malatya, Kayseri, Tekirdağ, Trabzon, Erzurum olmak üzere 12 ilde 4 bin 35 tüketiciyle yüz yüze yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, 45-55 yaş grubundaki tüketiciler ise yeni ürünleri denemekte diğer yaş gruplarına göre daha isteksiz davranıyor.

Fiyat satın almayı etkiliyor

Araştırma sonuçlarına göre, Türk tüketicilerinin yüzde 47'si piyasada yeterli miktarda yeni ürün bulunmadığını belirtirken, yüzde 63'ü ise ürünün beklentiyi karşılaması durumunda daha fazlasını ödemeye hazır olduklarını ifade ediyor. Her 4 tüketiciden 3'ü ürünün fiyatının satın alma kararını etkilediğini ve başkalarının tavsiye ettikleri ürünleri denemeye yatkın olduklarını belirtiyor.

Güven, yenilikçi ürünlerden en önemli beklenti

Türk tüketicilerinin yenilikçi ürünlerden beklentileri dikkate alındığında, hızlı tüketim ürünlerinde ürünün güvenilirliği ve sağlıklı oluşu ön plana çıkarken, dayanıklı tüketim ürünlerinde ürün ömrünün uzunluğu ve güvenilir olması önem kazanıyor. Tüketiciler, hizmet sektöründe ise yenilikçi ürünlere ait müşteri hizmetlerinin hızlı ve güvenilir olmasını ve yeni teknolojiler sunmasını bekliyor.

Medya satın alma davranışlarını etkiliyor

Araştırmada sunulan yanıtlara göre, yeni ürünler hakkında farkındalık oluşturmada en büyük rol medyaya ait. Medyanın ardından sosyal medya, aile, iş ve arkadaş çevresi tüketici farkındalığını etkileyen faktörler olarak öne çıkıyor.
İhlas Haber Ajansı
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