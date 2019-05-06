YSK önünde güvenlik önlemleri arttırıldı
ANKARA'da, İstanbul seçimine yapılan itirazların görüşüldüğü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde güvenlik önlemleri arttırıldı.
|06 Mayıs 2019 19:13
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ANKARA'da, İstanbul seçimine yapılan itirazların görüşüldüğü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde güvenlik önlemleri arttırıldı.AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için yaptığı olağanüstü başvurunun kurul tarafından görüşüldüğü sırada YSK çevresinde, güvenlik önlemleri arttırıldı.
Saat 16.30 sıralarında çok sayıda takviye polis, YSK binası çevresine geldi.
Polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ayrıca kamyonlar ile getirilen bariyerler, YSK binası ile Atatürk Bulvarı arasında kalan parka indirildi. Bariyerler, önlem amaçlı bekletiliyor.
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