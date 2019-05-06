Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı
|06 Mayıs 2019 19:20
|Yazdır
İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin doğusu ile iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Nevşehir, Kırşehir, Samsun, Çorum ile Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Rüzgarın, bu gece saatlerine kadar Marmara'nın batısı ile İç Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Bu gece saatlerine kadar İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şehit Ali Çeker son yolculuğuna uğurlandı
06 Mayıs 2019 19:17
|Sayaç okumaya gitti, baba ve oğlun hayatını kurtardı
06 Mayıs 2019 18:46
|Tarihçi Mısıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı
06 Mayıs 2019 18:40
|1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya
06 Mayıs 2019 17:23
|Cep harçlıklarıyla akülü tekerlekli sandalye aldılar
06 Mayıs 2019 16:42
|En uzun oruç bu ilimizde tutuluyor
06 Mayıs 2019 16:00
|Meteorolojiden çamur yağışı uyarısı
06 Mayıs 2019 15:46
|Trafik güvenliğine dikkat çekmek için 'sosyal medya gifleri' hazırlandı
06 Mayıs 2019 15:29
|'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi
06 Mayıs 2019 15:15
|Rizeli'nin odun kaydırağı
06 Mayıs 2019 14:36