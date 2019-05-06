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Dolar 6.14 seviyesine kadar yükseldi

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından dolar yükselişe geçti.
 06 Mayıs 2019 19:43
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Dolar 6.14 seviyesine kadar yükseldi

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından dolar yükselişe geçti.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

Kararın ardından öğlen saatlerinde 6.04 seviyesinde olan dolar/TL 6.14 seviyesine kadar yükseldi.

Memurlar.Net
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