Dolar 6.14 seviyesine kadar yükseldi
YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından dolar yükselişe geçti.
|06 Mayıs 2019 19:43
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YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından dolar yükselişe geçti.
YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.
Kararın ardından öğlen saatlerinde 6.04 seviyesinde olan dolar/TL 6.14 seviyesine kadar yükseldi.
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