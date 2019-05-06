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İstanbul için seçim 23 Haziran'da yapılacak

Türkiye'nin beklediği karar çıktı. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul'da seçimler ile ilgili kararı verdi. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Karar oy çokluğu ile alındı. Ak Parti YSK temsilcisi Recep Özel yaptığı açıklamada, "İstanbul'da seçimler 23 Haziran tarihinde yeniden yapılacak." dedi.
 06 Mayıs 2019 19:52
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İstanbul için seçim 23 Haziran'da yapılacak

Türkiye'nin beklediği karar çıktı. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul'da seçimler ile ilgili kararı verdi. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Karar oy çokluğu ile alındı. İstanbul'da seçimler 23 Haziran tarihinde yeniden yapılacak.

Türkiye 2019 yerel seçimlerinin ardından AK Parti tarafından yapılan, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin tam kanunsuzluk nedeni ile seçimlerin iptaline ilişkin başvuru gündemi ile YSK öğle saatlerinde toplanmıştı. Türkiye nefesini tutmuş İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenip yenilenmeyeceğine odaklanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu toplantısından karar çıktı. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul'da seçimlerin iptaline ve seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Karardan önce AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel de sosyal medya hesabından kararın seçimin yenilenmesi yönünde olduğunu paylaştı.

YSK kararı oy çokluğu ile aldı. Kararın 7'e 4 oyla alındığı bildiriliyor.
Memurlar.Net
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