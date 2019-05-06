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Seçimin iptal nedeni belli oldu

Gazeteci Murat Ağırel seçimin iptal nedeninin sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmamasını gerekçe gösterdi
 06 Mayıs 2019 20:05
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Seçimin iptal nedeni belli oldu

Gazeteci Murat Ağırel'in sosyal medya paylaşımı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptal nedeni

Sandık Kurulu Başkanlarının kamu görevlisi olmaması!

Büyükçekmece ve Maltepe görüşülecek..

YSK kararını verdi... İstanbul seçimleri yenileniyor
Memurlar.Net
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