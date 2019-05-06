Şırnak'tan acı haber: 1 asker şehit
|06 Mayıs 2019 20:30
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Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit düştü, bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2 askerin şehit düştüğü Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürdürülüyor.
Akşam saatlerinde teröristlerle yeniden sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan asker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Operasyonda bir PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonların Şırnak'ta devam ettiği belirtildi.
Şu ana kadar bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların, hava destekli olarak devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."
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