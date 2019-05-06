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Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Düzce'de öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı.
 06 Mayıs 2019 20:33
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Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Düzce'de öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Yılmaz idaresindeki 81 AS 682 plakalı otomobille Harun Topal yönetimindeki 81 EP 002 plakalı öğrenci servisi, Uzun Mustafa Mahallesi 833. Sokak'ta çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki beton duvarı aşarak girdiği bahçede balkon duvarına çarparak durabildi.

Ömer Yılmaz idaresindeki otomobil de sokakta park halindeki başka bir araca çarptı.

Otomobil sürücüsü ile eşi Duygu Yılmaz ve minibüste bulunan 2 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Panik yaşayan öğrencileri, çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen sağlık ekipleri sakinleştirdi.

Bu arada olay yerine gelen bazı öğrenci velileri ile sürücüler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Minibüs sürücüsü, velilerin tepkisi nedeniyle polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
Anadolu Ajansı
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