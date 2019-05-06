AK Parti MYK toplanıyor
AK Parti MYK, YSK'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü toplanacak
|06 Mayıs 2019 20:48
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü toplanacak.
AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında MYK'nin saat 21.00'de başlayacağı bildirildi.
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