Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle bir araya gelecek
CHP Parti Meclisi ve milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacak
|06 Mayıs 2019 21:07
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CHP Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacak.
Edinilen bilgiye göre, toplantı yarın saat 10.00'da parti genel merkezinde yapılacak.
Toplantıya, Kılıçdaroğlu'nun telefonla çağırdığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı belirtildi. Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da gelmesinin beklendiği bildirildi.
Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da arayarak süreçle ilgili bilgi verdiği kaydedildi.
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