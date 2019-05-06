Astsubay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
|06 Mayıs 2019 21:20
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Antalya Aksu İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Resül Koç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Koç, yarın Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenecek olan törenle toprağa verilecek.
Antalya'nın Aksu ilçesinde görevli 54 yaşındaki Astsubay Kıdemli Başçavuş Resül Koç, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu. Koç, dün gece doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Koç'un ölümü ailesini ve meslektaşlarını yasa boğdu. Evli ve 2 çocuk sahibi Astsubay Kıdemli Başçavuş Resül Koç için Aksu İlçe Jandarma Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesine bağlı cenaze aracı ile Jandarma Komutanlığı önüne getirilerek burada dualar edildi. Törene İlçe Jandarma Karakol Komutanı Salih Demirtaş, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Görev arkadaşlarından helallik alınan Koç, daha sonra toprağa verilmek üzere Samsun'un Çarşamba ilçesine gönderildi.
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