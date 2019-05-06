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Pes dedirten olay: Kışlanın tel örgülerini çaldılar!

Pes dedirten olay: Kışlanın tel örgülerini çaldılar!
 06 Mayıs 2019 21:28
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Pes dedirten olay: Kışlanın tel örgülerini çaldılar!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir askeri kışlanın yaklaşık 30 metreye yakın tel örgüsü çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu yolu üzerinde bulunan Çetin Başar Kışlası'nı çevreleyen tel örgülerin yaklaşık 30 metrelik bölümünün çalındığı iddia edildi. Polise yapılan ihbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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