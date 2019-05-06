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Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, YSK'nın kararı sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı.
 06 Mayıs 2019 21:32
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Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararına ilişkin, "Karar, İstanbul'umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah." dedi.

Yıldırım, resmi Twitter hesabından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Mesajında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararının kamuoyuna duyurulduğunu aktaran Yıldırım, "YSK'nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar, İstanbul'umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
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