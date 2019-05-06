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Kahramanmaraş Valisi'nin ifadesine başvuruldu

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY davasında tutuksuz sanıklardan eski İl Jandarma Komutan Vekili Emekli Albay Alper Kuşbaşoğlu'nun talebi üzerine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın yazılı ifadesine başvuruldu
 06 Mayıs 2019 21:37
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Kahramanmaraş Valisi'nin ifadesine başvuruldu

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 5'i tutuklu 25 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde 25 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan yargılandığı davanın duruşmasında, dosyaya konulmak üzere gönderilen bazı belgeler okundu.

Tutuksuz sanıklardan eski İl Jandarma Komutan Vekili Emekli Albay Alper Kuşbaşoğlu'nun talebi üzerine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın yazılı ifadesi okundu.

Özkan'ın yazılı ifadesinde 2016 yılının Haziran ayında Kahramanmaraş'ta göreve başladığı, 15 Temmuz gecesi de kentte olduğu belirtildi.

Özkan'ın Kahramanmaraş ve ilçelerinde fiili bir kalkışma olmadığını bildirdiği ifadede şu bilgilere yer verildi:

"Olayın basın yayın organlarında duyulması üzerine kriz merkezinde toplanılması hususunda talimat verdim. Ayrıca ilçelerde de bu yönde kriz merkezi oluşturulması için talimat verdim. Kahramanmaraş genelinde olağanüstü bir durum vuku bulmadı. Valiliğe gittiğimde kriz merkezinde ilgili vali yardımcıları, merkez kaymakamları, belediye yetkilileri, Emniyet Müdürü ve şu an hatırlayamadığım kriz kurulunun diğer mensuplar vardı. Kriz merkezinde askeri erkandan kimse bulunmuyordu. Ayrıca İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutan Vekili Alper Kuşbaşoğlu'nu, MİT Bölge Müdürü'nü telefonla aradım, gerekli talimatları verdim."

Vali Özkan'ın dönemin İl Jandarma Komutanı Alper Kuşbaşoğlu'nu ilk olarak kendisinin aradığının anımsatıldığı ifadede "Askeri personelin, askeri araçların, mühimmatların kontrol altında tutulması yönünde talimat vermiştim. Alper Kuşbaşoğlu kriz merkezinde bulunmuyordu. Ancak bu hususu kendisi ile konuştum, 'birliğinin başında olmasının daha uygun olacağını' ifade etti. Ben de Alper Kuşbaşoğlu hakkında daha önce almış olduğum bilgilere göre güvenilir birisi olduğunu değerlendirdiğim için birliğini kontrol altında tutma açısından birliğinin başında ve haber merkezine yakın bulunmasının uygun olacağını düşündüm. Bu şekilde Alper Kuşbaşoğlu valilik kriz merkezine bundan dolayı gelmedi." ifadelerini kullandı.

Özkan'ın, Kuşbaşoğlu'na Malatya'daki ordu karargahındaki darbe teşebbüsünden ötürü bir birliği hazır bekletmesi talimatı verdiği aktarılan ifade şöyle devam etti:

"Buradaki amacımız bizden talep edilmesi halinde bu birliğin hemen Malatya'ya intikalinin sağlayabilmekti. Bu husus 16 Temmuz 2016 günü saat 10.00'dan sonra gerçekleşen bir durumdu. Ayrıca valilik makamındayken bu husus değerlendirildiğinde İl Emniyet Müdürü ile sanık Alper Kuşbaşoğlu da bulunuyordu. Sanık Alper Kuşbaşoğlu bundan dolayı bir ara telefonla konuşmak üzere dışarıya çıkmıştı. Havadan ve karadan hazırlıklı olunması yönünde talimat vermiştim. Ancak talimat sonrası yapılan iş ve işlemlerle ilgili olarak ayrıntılı olarak ne yapıldığını bilmiyorum. Daha sonra Malatya'dan da bize böyle bir talep gelmedi."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Halil Taşpınar ve Celal Bayar'ın tahliyesine, tutuklu 3 sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
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