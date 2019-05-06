1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Piknikte tesadüfen bulundu, fiyatı cep yakıyor

Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelerinde yetiştiği bilinen kuzugöbeği mantarı, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde piknik yapan bir vatandaş tarafından tesadüfen bulundu.
 06 Mayıs 2019 21:52
Yazdır
Piknikte tesadüfen bulundu, fiyatı cep yakıyor

Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelerinde yetiştiği bilinen kuzugöbeği mantarı, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde piknik yapan bir vatandaş tarafından tesadüfen bulundu.

Yaşının kilogram fiyatının 100 TL, kurusunun ise 750 TL'ye satıldığı kuzugöbeği mantarını, Göksun ilçesinin Korkmaz Mahallesi'nin dağlık kesimlerinde bulan vatandaş ise bitkiyle ilgili birçok haber izlediğini söyledi.

Piknik yaparken tesadüfen kuzugöbeği mantarını gören Ümit Telci isimli vatandaş, kısa sürede bir poşet dolusu topladığını söyledi. Çok sayıda kuzugöbeği haberi izlediğini belirten Telci şunları söyledi: "Kuzugöbeği mantarı ile ilgili çok sayıda haber izledim. Bugüne kadar hiç rastlamadım. Piknik yaparken etrafımda olduğunu fark ettim. Cep telefonumdan internete girdim, haberlerde belirtilen mantarın aynısı olduğunu gördüm. Bu mantar türünün Akdeniz, Karadeniz ve Eğe bölgesinde olduğu söylenir. Göksun ilçesi doğası ile bu bölgelerin zaten bir özetidir."

Kuzugöbeği mantarının bir tanesinin 1 kilo etin ihtiva ettiği proteine sahip olduğunu belirten Telci, "Mantara ilgim var. Dönemi geldiğinde toplarım. Kuzugöbeği mantarının fiyatının pahalı olması, sağlığa faydasından dolayıdır. B1, B2 ve C vitaminlerin yanı sıra yüksek miktarda kalsiyum, sodyum, çinko ve potasyum bulundururken, 1 adet kuzugöbeği mantarı 1 kilo etin taşıdığı proteine eşit miktarda protein içeriyor. Zihni açıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kansızlık, demir eksikliğini gideriyor, bağışıklık sisteminin güçlendiriyor. Sağlığa çok faydası bulunuyor" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İmam, mavi kapakla 5 tekerlekli sandalye aldı
06 Mayıs 2019 21:56		 Şehit ateşi Aydın'a düştü
06 Mayıs 2019 21:24
Astsubay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
06 Mayıs 2019 21:20		 198 yıllık Ramazan geleneği Manisa'da yaşatılıyor
06 Mayıs 2019 20:59
Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı
06 Mayıs 2019 19:20		 Şehit Ali Çeker son yolculuğuna uğurlandı
06 Mayıs 2019 19:17
Sayaç okumaya gitti, baba ve oğlun hayatını kurtardı
06 Mayıs 2019 18:46		 Tarihçi Mısıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı
06 Mayıs 2019 18:40
1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya
06 Mayıs 2019 17:23		 Cep harçlıklarıyla akülü tekerlekli sandalye aldılar
06 Mayıs 2019 16:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehit yüzbaşının ailesi, Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dileğini kabul etmedi
İstanbul'da düğüm çözülüyor
Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu vefat etti
YSK, Ak Parti'nin 2. KHK itirazını da reddetti
Yöneticileri telaşlandırması gereken acı son
Polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polis şehit
YSK kararını verdi... İstanbul seçimleri yenileniyor
Seçimin iptal nedeni belli oldu
Öğrencilere küfreden öğretmen değil müdür görevden alındı
Diyanet'ten Ramazan'da diş fırçalama fetvası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekrem imamoğlu 4
Venezuela 2
Kaoba 3
oltan karakullukçu 2
teravih 1
rahat vermemek 1
05.05.2019 galatasaray vs beşiktaş maçı 2
anadolu ajansı'nın kadir mısıroğlu paylaşımı 1
kazı kazan 1
görünmek 1
SON İLANLAR
Mardin Midyat SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Esenler SYDV Personel Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Adana SYDV Personel Alım İlanı
Anayasa Mahkemesi İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Emirdağ Çıldırım Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Barajı Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anayasa Mahkemesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam