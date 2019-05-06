Piknikte tesadüfen bulundu, fiyatı cep yakıyor
|06 Mayıs 2019 21:52
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Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelerinde yetiştiği bilinen kuzugöbeği mantarı, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde piknik yapan bir vatandaş tarafından tesadüfen bulundu.
Yaşının kilogram fiyatının 100 TL, kurusunun ise 750 TL'ye satıldığı kuzugöbeği mantarını, Göksun ilçesinin Korkmaz Mahallesi'nin dağlık kesimlerinde bulan vatandaş ise bitkiyle ilgili birçok haber izlediğini söyledi.
Piknik yaparken tesadüfen kuzugöbeği mantarını gören Ümit Telci isimli vatandaş, kısa sürede bir poşet dolusu topladığını söyledi. Çok sayıda kuzugöbeği haberi izlediğini belirten Telci şunları söyledi: "Kuzugöbeği mantarı ile ilgili çok sayıda haber izledim. Bugüne kadar hiç rastlamadım. Piknik yaparken etrafımda olduğunu fark ettim. Cep telefonumdan internete girdim, haberlerde belirtilen mantarın aynısı olduğunu gördüm. Bu mantar türünün Akdeniz, Karadeniz ve Eğe bölgesinde olduğu söylenir. Göksun ilçesi doğası ile bu bölgelerin zaten bir özetidir."
Kuzugöbeği mantarının bir tanesinin 1 kilo etin ihtiva ettiği proteine sahip olduğunu belirten Telci, "Mantara ilgim var. Dönemi geldiğinde toplarım. Kuzugöbeği mantarının fiyatının pahalı olması, sağlığa faydasından dolayıdır. B1, B2 ve C vitaminlerin yanı sıra yüksek miktarda kalsiyum, sodyum, çinko ve potasyum bulundururken, 1 adet kuzugöbeği mantarı 1 kilo etin taşıdığı proteine eşit miktarda protein içeriyor. Zihni açıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kansızlık, demir eksikliğini gideriyor, bağışıklık sisteminin güçlendiriyor. Sağlığa çok faydası bulunuyor" şeklinde konuştu.
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