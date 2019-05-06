İmam, mavi kapakla 5 tekerlekli sandalye aldı

Karabük?ün Safranbolu ilçesinde cami imamı İsmail Mülazımoğlu?nun(52) başlattığı ?Mavi deniz kalbimizdesiniz? kampanyası kapsamında 4 yılda toplanan yaklaşık 1 ton mavi kapakla 5 tekerlekli sandalye alındı.

Safranbolu ilçesine bağlı 453 haneli Yazıköy Köyü Orta Mahalle Camii imamı İsmail Mülazımoğlu, hem çevre kirliliğine karşı hem de camiye gelmeyen engellilere tekerlekli sandalye verilmek üzere 4 yıl önce ?Mavi deniz kalbimizdesiniz? kampanyası başlattı. Köy sakinleri ile iş çıkışlarında belli noktalara astığı bidonlardaki mavi kapaklarla tekerlekli sandalye alarak engellileri sevindiren tekstil işçisi Murat Yıldız(41), kampanyaya destek verdi. 4 yılda toplanan yaklaşık 1 ton mavi kapakla alınan 5 tekerlekli sandalyeden 4?ü engellilere verilirken 1?i ise vatandaşların işlerini görüp bırakabilmeleri için camiide hazır bekletiliyor.

İsmail Mülazımoğlu kampanyayla ilgili olarak, ??Hem çevre temizliği hem de bu atıklardan faydalanabileceğimiz bir ortam oluşturabilmek için ne yapabiliriz diye düşündük ve Murat arkadaşımızın da desteğiyle gerçekleştirilen bu mavi kapak toplama kampanyasında elimizden geldiği kadar bir katkıda bulunalım dedik. Bu kapaklar sayesinde mağdur olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmek hem de sayemizde bize iştirak eden insanlar da olabilir dedik. Bu faaliyete başladıktan sonra camiye gelemeyen vatandaşlarımızı da bu kapsam içerisine alalım dedik. Aldığımız bu tekerlekli sandalye ile camide namaz kılmak isteyen engelli vatandaşlarımızı evinden alalım camimize getirelim, en azından Cuma namazını kılabilsin diye düşündük. Allah razı olsun Murat kardeşimiz çalışmalarımıza destek verdi. Bize tekerlekli sandalye tahsis etti. Onun sayesinde herkesin dualarını alıyoruz. İhtiyaç sahibi olupta bize belli bir süre bu tekerlekli sandalyeyi kullanabilir miyiz diyenlere tahsis ediyoruz. İşleri bitince tekrar camimize geri getiriyorlar.?? dedi.

Bu yılın Ramazan temasının ?infak? olduğunu ifade eden Mülazımoğlu, Bizler infakı sadece cebimizdeki parayı muhtaç insanlara vermek olarak düşünmememiz lazım. İnfakı cebimizde olmayan bir parayı yerde gördüğümüz bir kapakla bile bu infakı yerine getirmiş olmanın huzuruyla da düşünmemiz lazım. Çocuklarımıza güzel bir çevre bırakmak açısından bakarsak bir pil bir kapak bir infaktır. diye konuştu.

2001 yılında Tekirdağ?da çalıştığı fabrikanın çatısından düşerek yaralandıktan sonra 5 ay süren tedaviyle yürüyebilen ancak konuşma zorluğu çeken tekstil işçisi Murat Yıldız ise 8 yılda 190 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yaptığını ifade ederek, Yazıköy Köyü Orta Mahalle Camii örnek bir cami oldu. Hocamla beraber 4-5 senedir birlikte sürdürüyoruz. Bu köyde 5 tekerlekli sandalye verdik. Bir tanesi camimizde. Köylüler kapakları toplayıp bana veriyorlar. Bende İsmail hocamın öncülüğünde bu kapakları iş yerime gelen TIR?lara yükleyip İstanbul?a gönderiyorum. Gelen tekerlekli sandalyeleri ihtiyacı olanlara veriyorum. Dualarını alıyoruz. Amacımız ve gayemiz de bu.?? dedi.