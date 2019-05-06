AK Parti İstanbul İl Başkanı: YSK süreci iyi analiz etti
|06 Mayıs 2019 22:04
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Yüksek Seçim Kurulu(YSK)'nın İstanbul'da seçimleri yenileme kararına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Şenocak, "İstanbul'umuz için hayırlı olsun. Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, ilk günden bugüne söylediğimiz bir cümle vardı. Şeffaf bir seçim, şaibesiz bir seçim ve itirazlarımızı bunun üzerine yaptık.
Yüksek Seçim Kurulu, bu süreçle alakalı yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bir karar verecekti. İlk başından itibaren yine söylediğimiz başka bir şey. Biz Yüksek Seçim Kurulunun bu anlamda vereceği karara rıza göstereceğimizi söylemiştik. Bu süreçle alakalı yapmış olduğumuz toplantılar, yaptığımız tüm itirazlar sonucunda da ilk günden ne söylediysek yine aynısını söylüyorduk.
Bugün dahi konuşmamızda yüksek Seçim Kurulu hangi kararı alırsa alsın, biz bu kararı saygı ile karşılayacağımızı ifade etmiştik. Bugün de Yüksek Seçim Kurulu bugüne kadar olan itirazlarımızı değerlendirdiğinde, bugün yapmış oldukları toplantıda İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesine dair bir karar aldılar. Biz de almış oldukları kararlardan dolayı yüksek Seçim Kurulu'ndaki tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. İnşallah yapacağımız seçimde İstanbul halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.
Bir basın mensubunun "Sayım cetvellerinde boş olanlar, oy kaydırmalar ve sandık başkanlarına dair usulsüzlükler mi kararın gerekçesi oldu? Şeklindeki sorusunu Şenocak "Bize gelen gerekçe iptal sebepleri bunlar. Bunlar çok net verilerdi.
Sandık başkanları ve memur üyelerin 19 bin küsur ve üzerinde bir sayı ve 120'ye yakın cetvellerden bahsediyoruz. Bununla alakalı Yüksek seçim Kurulu'nun süreci iyi analiz ettiğini düşünüyoruz. Bugün de böyle bir kararla karşı karşıyayız. Önümüzdeki süreçte yine şeffaf bir seçim, yine şaibesiz bir seçim temenni ediyoruz. Yetkili tüm organların bu anlamada hazırlığını yapacağını diliyorum." şeklinde cevapladı.
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