1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlk iftarlarını kontrol noktasında nöbetleşe yaptılar

Muş'ta halkın huzur ve güvenliği için ramazan ayında da kontrol noktalarında görev yapan polisler, oruçlarını kurdukları iftar sofrasında nöbetleşe açtı
 06 Mayıs 2019 22:08
Yazdır
İlk iftarlarını kontrol noktasında nöbetleşe yaptılar

Muş'ta vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden görev yapan polis memurları, ilk iftarlarını kendi aralarında nöbetleşerek yaptı.

Bölgede gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütüne göz açtırmayan güvenlik güçleri, kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Emniyet Müdürlüğünce kentin farklı bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında görev yapan polisler, kimlik kontrolü ve araçlarda arama yapıyor.

Terör saldırılarını önlemek için önlem alan polisler, elleri tetikte nöbet tuttukları kontrol noktalarında iftar saatinde bir araya geldikleri sofrada nöbetleşerek ilk oruçlarını açtı.

Ezanın okunmasıyla sofraya oturan polisler, Emniyet Müdürlüğünce gönderilen kumanyanın yanı sıra eşlerinin hazırladıkları yemeklerden yedi.

Komiser yardımcısı Çağlar İlhan, 24 saat esasına göre çalıştıkları için nöbet yerlerinde iftarı yaptıklarını belirterek, "Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Arkadaşlarımız 24 saat esasına göre nöbetlerini tutuyor. Bazı arkadaşlarımız iftar açarken bazıları da nöbet tutuyor. Vatandaşların güvenliği için 24 saat görev başındayız." dedi.

Polis memuru Hanifi Öpaydın ise "Bazılarımız evlerinde, bazılarımız da görev yerlerinde iftarını açıyor. Bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımızla böyle bir ortamda oruç tutmanın, iftar açmanın çok güzel olduğuna inanıyoruz. İnşallah ramazan ülkemizde hayırlara vesile olur." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 7 yaralı
06 Mayıs 2019 22:44		 Bakan Selçuk, şehit öğretmenlerin ailelerine iftar verdi
06 Mayıs 2019 22:22
Bahçeli, partisinin başkanlık divanını topladı
06 Mayıs 2019 22:18		 Kahramanmaraş Valisi'nin ifadesine başvuruldu
06 Mayıs 2019 21:37
Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
06 Mayıs 2019 20:50		 AK Parti MYK toplanıyor
06 Mayıs 2019 20:48
6'sı tutuklu, 35 sanığın yargılanmasına devam edildi
06 Mayıs 2019 20:39		 Medya satın alma davranışlarını etkiliyor
06 Mayıs 2019 19:11
İmamoğlu'nun izin vermediği fuar Çamlıca'ya alınıyor
06 Mayıs 2019 12:20		 Antalya'da kolunu iş makinesine kaptıran işçi öldü
06 Mayıs 2019 11:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehit yüzbaşının ailesi, Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dileğini kabul etmedi
İstanbul'da düğüm çözülüyor
Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu vefat etti
YSK, Ak Parti'nin 2. KHK itirazını da reddetti
Yöneticileri telaşlandırması gereken acı son
Seçimin iptal nedeni belli oldu
YSK kararını verdi... İstanbul seçimleri yenileniyor
Polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polis şehit
YSK, İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etti
Öğrencilere küfreden öğretmen değil müdür görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sınıfta smackdown oynayan liseliler 3
elinde telefonla uyumak 5
demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik 1
bülent yıldırım 1
Star bucks tarzi kafelerde pinekleyen tavşan kulakli kizlar 3
rahat vermemek 1
Yürüyen Merdivende yürümek 4
anadolu ajansı'nın kadir mısıroğlu paylaşımı 1
çok isabet olmuş 1
özlediklerim var benim keşke burada olsa dediklerim 3
SON İLANLAR
Mardin Midyat SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Esenler SYDV Personel Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Adana SYDV Personel Alım İlanı
Anayasa Mahkemesi İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Emirdağ Çıldırım Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Barajı Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anayasa Mahkemesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam