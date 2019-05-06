Bahçeli, partisinin başkanlık divanını topladı
MHP Başkanlık Divanı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararına değerlendirdi
|06 Mayıs 2019 22:18
|Yazdır
MHP Başkanlık Divanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararını değerlendirdi.
Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin başkanlık divanını topladı.
Toplantıda, YSK tarafından alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenileme kararı her yönüyle değerlendirildi.
Toplantıyla ilgili ilerleyen saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 7 yaralı
06 Mayıs 2019 22:44
|Bakan Selçuk, şehit öğretmenlerin ailelerine iftar verdi
06 Mayıs 2019 22:22
|İlk iftarlarını kontrol noktasında nöbetleşe yaptılar
06 Mayıs 2019 22:08
|Kahramanmaraş Valisi'nin ifadesine başvuruldu
06 Mayıs 2019 21:37
|Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
06 Mayıs 2019 20:50
|AK Parti MYK toplanıyor
06 Mayıs 2019 20:48
|6'sı tutuklu, 35 sanığın yargılanmasına devam edildi
06 Mayıs 2019 20:39
|Medya satın alma davranışlarını etkiliyor
06 Mayıs 2019 19:11
|İmamoğlu'nun izin vermediği fuar Çamlıca'ya alınıyor
06 Mayıs 2019 12:20
|Antalya'da kolunu iş makinesine kaptıran işçi öldü
06 Mayıs 2019 11:27