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Erdoğan şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı
 06 Mayıs 2019 22:20
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Erdoğan şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftar basına kapalı gerçekleştirildi.

İftar programına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.
Anadolu Ajansı
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