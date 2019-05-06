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Komandoların üs bölgesinde ilk iftarı

Bitlis'te komandolar ile güvenlik korucuları, ilk iftarlarını Hizan ilçesindeki bin 650 rakımlı Dokuztaş Üs Bölgesi'nde yaptı
 06 Mayıs 2019 22:34
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Komandoların üs bölgesinde ilk iftarı

Bitlis'te görev yapan komandolar ve güvenlik korucuları, ilk iftarlarını Hizan ilçesindeki üs bölgesinde yaptı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli güvenlik güçleri, Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Terör örgütüne göz açtırmayarak kahramanca vatan nöbeti tutan komandolar ile güvenlik korucuları, ilk oruçlarını da bin 650 rakımlı Hizan Dokuztaş Üs Bölgesi'nde açtı.

Milletin huzuru ve güvenliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için görev yapan komandolar ve güvenlik korucuları, ramazanı vatan savunması yaparken geçirmenin gururunu yaşadı.
Anadolu Ajansı
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