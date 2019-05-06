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MHP'den ilk açıklama

MHP Başkanlık Divanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararını değerlendirdi.
 06 Mayıs 2019 22:38
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MHP'den ilk açıklama

Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin başkanlık divanını topladı.

Toplantıda, YSK tarafından alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenileme kararı her yönüyle değerlendirildi.

Toplantından sonra yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı bu akşam saat 20:45 itibariyle yaptığı toplantıda Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin verdiği kararı değerlendirmiştir. YSK'nın gerekçeli kararının açıklanmasını müteakip geniş kapsamlı değerlendirme yapılacak olmakla birlikte, aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

- Milliyetçi Hareket Partisi; Yüksek Seçim Kurulunun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını saygı ile karşılamaktadır. Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz bu Kararın ter türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet vericidir.

- YSK'nın seçimi yenileme kararı gereğince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının mazbatası geri alınacağından, mazbata tartışması da ortadan kalkacaktır.

- Seçimin yenilenmesi kararı ve mazbatanın geri alınması ile birlikte, belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak seçimin sonuçlanmasına kadar ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının belirlenmesi gerekecektir.

- YSK kararına, toplumun her kesiminin saygılı olması demokrasi ve hukukun üstünlüğünün bir gereğidir. Bu Karar karşında, hiç kimsenin Türkiye'yi kaosa, kargaşaya, krize sürüklemeye kalkmaması, bu yöndeki girişimlerin güvenlik güçlerince engellenmesi gerekmektedir.

- Milliyetçi Hareket Partisi; yenilenme kararı verilen seçimde Cumhur İttifakının başarısı için tüm teşkilat birimleri ile her türlü gayretin içerisinde olacaktır.

- 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul seçimlerinin ülkemize, milletimize ve İstanbul halkına hayırlı olmasını diliyoruz.
Memurlar.Net
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