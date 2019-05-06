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YSK'dan sorumlular hakkında suç duyurusu

YSK, kısa kararı açıkladı. Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
 06 Mayıs 2019 22:40
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YSK'dan sorumlular hakkında suç duyurusu

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

Kuruldan alınan kararla ilgili bir bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede iptal kararının sandık kurullarının usulsüz oluşturulması nedeniyle alındığı kaydedildi.

Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı verdi.

YSK kısa kararında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019'da yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

İmamoğlu'nun yerine İstanbul Valiliği tarafından atanan bir vali yardımcısı vekalet edecek. YSK, İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etti

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu kazandı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'dan 13 bin 729 oy fazla alan İmamoğlu, yeniden sayımlar nedeniyle mazbatasını 17 gün sonra aldı.

Seçimlerin ardından AK Parti ve MHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), başvurdu.

YSK, AK Partinin olağanüstü itirazı için kararını bugün verdi.

Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasına karar verdi.

İPTALİN NEDENİ: SANDIK BAŞKANI VE ÜYELERİNİN KAMU GÖREVLİSİ OLMAMASI

Ak Parti YSK temsilcisi Recep Özel, "Kurul, 22 sayım döküm cetvelinin boş olduğunu, 101 sayım döküm cetvelinin imzasız olduğunu, bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi." dedi.

Seçim kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olması uygulamasının 2018'de getirildiğini, yasanın bu amir hükmünün yerine getirilmemesi nedeniyle seçimlerin yenilenmesi kararı verildiğini vurgulayan Özel, taleplerinin haklılığının da Yüksek Seçim Kurulunun bu kararıyla teyit edilmiş olduğunu belirtti.

İMAMOĞLU'NUN MAZBATASI ALINACAK

YSK kararıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası geri alındı

MHP'NİN İTİRAZI GÖRÜŞÜLECEK

YSK, MHP'nin Maltepe seçim sonuçlarına itirazı ile AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itirazı görüşecek.

Karara göre, yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

AYNI ADAYLAR MI YARIŞACAK?

31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.

OY PUSULASI BASIMI

Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

SEÇMEN LİSTELERİ GÜNCELLENMEYECEK

31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.
Bu seçimlerle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanarak uygulanacak.

YSK, AK Parti'nin iddiaları doğrultusunda İstanbul'daki ilçe seçim kurullarınca toplam 46 bin 447 seçmenin durumunun araştırılmasına karar vermişti. AK Parti'nin sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük olduğu iddiasının da araştırılması istenmişti.

MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili de Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarından kısıtlı seçmenler ile sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili iddiaların araştırılması istenmişti.

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

AK Parti, toplam 41 bin 132 kişilik kısıtlı, zihinsel engelli, hükümlü listesi ile seçmen listesinde yer alan ölülerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasını istemişti. Ek dilekçe ile 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması talep edilmişti. Başvuruda, bu nedenlerle İstanbul'da Büyükşehir seçiminin iptali ve yenilenmesi istenmişti.

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.

Başvuru dilekçesinde, bazı kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı iddia edilmiş, toplam 970 kişinin Maltepe İlçe Seçim Kurulunca Kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından görevlendirildiği, Maltepe Belediyesinin bağımlı ve taraflı çalışanlarının sandık kurulu başkan ve üyesi yapıldığı öne sürülmüştü.
Memurlar.Net
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