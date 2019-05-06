Turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 7 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde, turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
|06 Mayıs 2019 22:44
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Aydın'ın Söke ilçesinde, turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Lokman Taşkesen'in kullandığı ve Alman turistlerin bulunduğu 20 KC 884 plakalı tur minibüsü, Söke-Milas kara yolu Muradiye Kavşağı'nda, Soner Avcı'nın kullandığı 09 JP 772 plakalı otomobile çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Soner Avcı ile minibüste bulunan 6 Alman turist yaralandı.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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