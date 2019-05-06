YSK'den Maltepe ve Büyükçekmece itirazlarına ret
YSK, İstanbul'un Maltepe ve Büyükçekmece seçimine yönelik itirazları reddetti.
|06 Mayıs 2019 23:00
|Yazdır
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin Büyükçekmece; MHP'nin Maltepe seçim sonuçlarına yönelik itirazları oy birliğiyle reddetti.
YSK, AK Parti'nin itirazı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilemesi kararının ardından Büyükçekmece ve Maltepe ilçelerine yönelik itirazları da görüştü.
Kurul, AK Parti'nin Büyükçekmece ilçe belediye başkanlığı ile MHP'nin Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptali talebiyle yaptığı olağanüstü itirazları reddetti.
YSK'nin kısa kararında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmiş olduğundan bu taleplerle ilgili ayrıca karar verilmesine yer olmadığı bildirildi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ekrem İmamoğlu: Seçimi alın teriyle kazandık
06 Mayıs 2019 23:34
|İstanbul seçimi için gözler HDP, SP ve DSP'de
06 Mayıs 2019 23:31
|YSK Başkanı: Yargı süreci sona erdi
06 Mayıs 2019 23:18
|CHP'nin kalesi ilçelerde tencere tava sesleri
06 Mayıs 2019 23:10
|MHP grup toplantısı çarşamba gününe ertelendi
06 Mayıs 2019 22:48
|YSK'dan sorumlular hakkında suç duyurusu
06 Mayıs 2019 22:40
|MHP'den ilk açıklama
06 Mayıs 2019 22:38
|Erdoğan şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi
06 Mayıs 2019 22:20
|Bakan Kurum:50 bin konut için 636 bin talep geldi
06 Mayıs 2019 22:16
|AK Parti İstanbul İl Başkanı: YSK süreci iyi analiz etti
06 Mayıs 2019 22:04