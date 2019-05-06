Kaza yapan otomobilin hız kadranı 200'de takılı kaldı

Kocaeli (İHA)- Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin hız kadranı 200'de takılı kaldı. Saniye saniye görüntülenen kazada alkol şişelerinin bulunduğu araçtaki sürücü ağır yaralandı.

Kaza, 20.30 sıralarında Körfez TEM otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet A. (30) idaresindeki 03 L 2990 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan Rıfat İ. idaresindeki 06 GK 568 tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ahmet A. araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan ağır yaralı sürücü Ahmet A., sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ile ilgili inceleme başlattı.

Kazayı tahmin edince telefona sarıldı, saniye saniye kaydetti

Öte yandan kaza anı ise başka bir aracın içindeki yolcular tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kaza yapan otomobilin, önünde seyir halinde olan tırı sağından geçmeye çalışırken çarptığı görünüyor. Görüntüleri çeken araçtaki yolcu ise yanındakine "Ben sana demedim mi bak" diyerek kazayı önceden tahmin ettiği görüntülere yansıyor. Görüntülerin devamında ise kazayı saniye saniye çeken araçtakiler, güvenli bir alana araçlarını çekerek kaza yapan araçtaki sürücünün yardımına koşuyor. Görüntülerde araç içinde sıkışarak ağır yaralanan sürücünün araçta hareketsiz durduğu görünüyor.