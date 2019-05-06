CHP'nin kalesi ilçelerde tencere tava sesleri
YSK'nın seçimleri iptal etme kararının ardından CHP'nin kalesi olarak görülen ilçelerden, tencere tava sesleri yükselmeye başladı.
|06 Mayıs 2019 23:10
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İstanbul'da seçim düğümü, 36 günün ardından çözüldü.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerin iptal edildiğini ve 23 Haziran'da yeniden seçim yapılacağını açıkladı.
İLK SES ŞİŞLİ'DEN
Kararın açıklanmasıyla birlikte İstanbul'un bazı mahallelerinde eylemler başladı.
Şişli'de tencere ve tavalarla camlara çıkan vatandaşlar, tepkilerini ses çıkararak gösterdi.
Şişli'nin ardından Beşiktaş, Kadıköy, Maltepe ve Kartal'dan da tencere tava sesleri yükselmeye başladı.
İSTANBUL ŞİŞLİ
İSTANBUL KADIKÖY
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