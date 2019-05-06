YSK Başkanı: Yargı süreci sona erdi
YSK Başkanı Güven: "Yargı süreci sona erdi. YSK,11 yüksek mahkeme üyesi ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi."
|06 Mayıs 2019 23:18
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yargı süreci sona erdi. YSK,11 yüksek mahkeme üyesi ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi." dedi.
Güven, YSK'den ayrılırken gazetecilerin sorusu üzerine, "Yargı süreci sona erdi. YSK,11 yüksek mahkeme üyesi ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi." ifadelerini kullandı.
Sadi Güven, kararların yazılı olarak iletildiğini de vurguladı.
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