İngilizce öğretmeni intihar etti
Trabzon'un Araklı Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Vildan Şimşek(27)psikolojik bunalım sonucu kendisini asarak yaşamına son verdi.
|06 Mayıs 2019 23:22
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Trabzon'un Araklı Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Vildan Şimşek(27)psikolojik bunalım sonucu kendisini asarak yaşamına son verdi.
Kas hastalığı olduğu ve ilerki yaşlarda yatalak olabileceği nedeniyle psikolojik bunalıma girdiği ifade edilen Vildan öğretmen Trabzon'daki evinde kendini asarak intihar etti.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan genç öğretmen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Genç öğretmenin bekar olduğu belirtildi.
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