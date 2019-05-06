Polisiye yazarı Celil Oker hayatını kaybetti
|06 Mayıs 2019 23:26
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Kitapları Avrupa'da da dikkat çeken; 'Çıplak Ceset', 'Kramponlu Ceset' gibi eserlerin sahibi polisiye yazarı Celil Oker, 67 yaşında hayatını kaybetti.
Yerli polisiye edebiyatının usta ismi Oker, romanlarında "Dedektif Remzi Ünal" olmak üzere birçok karaktere hayat vermişti.
CELİL OKER KİMDİR?
1952 yılında Kayseri'de doğan yazar, ortaokulu Talas Amerikan Ortaokulu'nda tamamladı. Ardından Tarsus Amerikan Koleji'ni bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne devam eden Oker, 1979 senesindeki mezuniyetinin ardından çevirmenlik, gazetecilik ve ansiklopedi yazarlığı yaptı. Bu işlerin ardından 1983'te reklam yazarlığına başladı. Uzun süre reklamcılık yaptıktan sonra, 1998'de İstanbul Bilgi Üniversitesiİletişim Fakültesi Reklamcılık Programı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.
1999 yılının nisan ayında ilk romanı 'Çıplak Ceset' yayımlandı. Aynı senenin ekim ayında ise 'Kramponlu Ceset' okuyucuyla buluştu. Oğlak Yayınları tarafından basılan bu eseri ile Kaktüs Kahvesi Polisiye Roman Birinciliği'ni kazandı. Her iki romanın kahramanı olan dedektif Remzi Ünal'ın hikayesine değindiği beş roman daha yazdı. Oker, son Remzi Ünal macerasını 2010 yılında Turkuvaz Kitap tarafından basılan 'Yenik ve Yalnız'la okuyucuya aktardı. Kitapları Almanya, Hollanda, Yunanistan ve İspanya'da yayımlanan Oker ayrıca, 2004 yılında Murathan Mungan, Pınar Kür, Faruk Ulay ve Elif Şafak ile birlikte 'Beşpeşe' isimli bir roman yazdı.
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