İftar yemeği ihtiyaç sahiplerinin ayağına gidiyor
|06 Mayıs 2019 23:38
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, belediye mutfağında hazırlanan iftar yemekleri, ramazan boyunca sefer taslarına konularak ihtiyaç sahibi bin 500 ailenin evine götürülecek.
Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, düzenlediği basın toplantısında, belediye mutfağında yaklaşık bin 500 kişi için hazırlanın iftar yemeklerinin ramazan ayı boyunca dağıtılacağını söyledi.
Belediye bünyesinde oluşturulan 6 ekipteki 44 personelin iftara yakın saatlerde sefer taslarına konulan 3 çeşit yemeği zabıta araçlarıyla ailelere ulaştıracağını anlatan Posbıyık, şunları kaydetti:
"İhtiyaç sahibi insanları zabıtamız tarafından tespitlerini yaptırılıp evlerine sefer taslarıyla sıcak yemek gönderiyoruz. Bundan çok iyi neticeler ve dualar aldık. Yemeği, veren ve alan görüyor. Çadırlarda, kent meydanında yemek yapmanın çok yararlı olmadığına inanıyorum. Oradan geçenlerin tesadüfen yemeğe dahil olduklarını görüyoruz. Hak yerini bulması için bizzat belediye tarafından tespitlerin yapılıp belediye ekipleri tarafından yemek dağıtılması en güzeli."
"Ekiplerimiz bu işi büyük bir zevkle yapıyor"
Belediyenin aşçıları tarafından dev kazanlarda hazırlanan yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Posbıyık, şöyle devam etti:
"Yemeklerimizi bol kepçe bırakıyoruz ki verdiğimiz evlerde sadece iftarda değil, sahurda da aynı yemeği yesinler diye. Elimizden geldiği kadar etli yemekleri çok yapmaya çalışıyoruz. Burada hayra girmek isteyen vatandaşlarımız varsa belediyemize müracaat edebilirler. Zaman zaman pazar yerinde manavlar bize meyve, pastaneler baklava gönderiyor. Bizler de bunları ilave olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca tüm hazırlıklarımızı yaptık. Ekiplerimizle bu işi büyük bir zevkle yapıyor. Sadece maaş aldıkları için değil, hem hayır için hem de bir ramazan gönüllüsü olarak çalışıyorlar."
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