Afyonkarahisar'da 50 mahkum yemekten zehirlendi
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde cezaevinde kalan 50 mahkum, yemekten zehirlenerek bulantı, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle hastanede tedaviye alındı.
|06 Mayıs 2019 23:40
|Yazdır
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde cezaevinde kalan 50 mahkum, yemekten zehirlenerek bulantı, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 21.00 sıralarından Emirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi.
Cezaevinde dağıtılan akşam yemeğinin ardından 50 mahkum bulantı, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle cezaevi yetkililerine başvurdu.
Mahkumlara ilk müdahaleyi cezaevinde görevli doktor ve sağlık personeli yaptı. Ardından mahkumlar 112 ekipleri tarafından Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Durumu iyi olduğu belirtilen mahkumların yemekten zehirlendiği belirtildi.
Tahlil edilmek üzere yemekten örnekler alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Terk edilmiş köy' turizme kazandırılacak
06 Mayıs 2019 22:00
|Köylerine gitmek için tehlikeyi göze alıyorlar
06 Mayıs 2019 19:33
|Başkent pembe renge büründü
05 Mayıs 2019 22:34
|Marmara'da tarlalar sarıya büründü
05 Mayıs 2019 22:28
|Kırıkkale'de çocuklar havan mermisi buldu
05 Mayıs 2019 22:14
|Bodrum eşsiz koylarıyla ziyaretçilerini büyülüyor
05 Mayıs 2019 21:38
|'Yeşil Cami' Ramazan'a hazır
05 Mayıs 2019 20:58
|Cep telefonu çekmeyen köyün çilesi
05 Mayıs 2019 20:43
|İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
05 Mayıs 2019 16:08
|Giresun'da tek örneği bulunan cami ibadete açıldı
05 Mayıs 2019 15:58