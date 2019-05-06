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En iyi çay demlemenin sırrı açıklandı

Rize Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 'En İyi Çay Demleme ve Sunum' yarışmasında 'Tadım' kategorisinde birinci olan Serpil Hut Kondakçı, en iyi çay demlemenin tekniklerini anlattı.
 06 Mayıs 2019 23:51
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En iyi çay demlemenin sırrı açıklandı

Rize Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 'En İyi Çay Demleme ve Sunum' yarışmasında 'Tadım' kategorisinde birinci olan Serpil Hut Kondakçı, çayın sevgi ile demlediğini belirterek en iyi çay demlemenin tekniklerini anlattı. Kondakçı, "Güzel bir çay demlemek için öncelikle iyi bir çay seçimi yapılması gerekiyor. Suyu kaynatıp, üst demliği sıcak su döküyoruz. Sonrasında suyun üzerine ölçeğe göre yeterince çay ilave ederiz. 20 dakika boyunca bu çayı demlenmeye bırakmalıyız, acele etmemeliyiz. Çayı açmak acelecilik olur. Çayın suyla birleşmesi için beklemek gerekiyor, ardından dem alma süresi de var." dedi.

'GÜNÜN HER SAATİNDE ÇAY YANIMIZDA'

Karadeniz kadınlarının çayın demlemesinin daha önemli olduğunu düşündüğünü belirten Kondakçı, "Herhangi bir çayı misafirimizin masasına bırakamayız. Bizde çay kültürü farklıdır. Bizim memleketimize gelen insanlar bizim çok iyi çay demlediğimizi bilerek geliyorlar. Çay, memleketimizin ve Rize'mizin en önemli değerlerinden biridir. Kahvaltıda başlayarak günümüzün her saatinde çay yanımızdadır. Çayın her zaman iyi ve mükemmel olmasına dikkat ederiz. Çayla doğduk, çayla büyüdük, çayla yaşıyoruz. Bu yüzden çay bizim için çok değerlidir." ifadelerine yer verdi.

'RAMAZAN AYINDA DAHA ÇOK ÇAY TÜKETİRİZ'

Ramazan ayından yemekten çok çay içmeyi beklediklerini anlatan Kondakçı, "İftara yakın masaları kurar ve çay suyunu ocağın üzerine atarız. Ardından yemekle beraber çay içmeye başlarız. Namazlar kılınır, çay muhabbeti devam eder. Bu böyle sahura kadar sürer. İftardan sahura kadar 3-4 demlik çay demleyip kişi başına yaklaşık 10-15 bardak çay tüketiriz. Bu ayda daha çok çay tüketiriz. Çay her anımızda yanımızda olan bir içecektir" İfadelerini kullandı.
DHA
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