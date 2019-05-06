AK Parti Meclis Üyesi maganda kurşunuyla yaralandı
|06 Mayıs 2019 23:53
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Olay, 4 Mayıs Cumartesi günü, saat 21.00 sıralarında Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesinde meydana geldi. AK Parti'li İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ilıca, beldede bir yakınının düğününe katıldı. Burada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin rastgele ateş açması sonucu Mehmet Ilıca ayağından yaralandı.
Ilıca'ya ilk müdahaleyi ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Ilıca tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
KURŞUN AYAĞINA İSABET ETMİŞ
İl Genel Meclisi'nin mayıs ayı 3'üncü oturumunda Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Mehmet Ilıca'nın maganda kurşunuyla yaralandığını açıkladı. Üyelere Ilıca'nın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Çoban, "Mehmet Ilıca bir düğünde atılan maganda kurşunundan dolayı ayağından yaralanmış. Şu an kendisi hastanede tedavi görüyor. Geçmiş olsun temennisinde bulunuyoruz. Ayağına değil de başka bir yerine isabet etseydi sonuç ne olabilirdi? Allah korusun. 2019 yılında düğünlerde silah atılmasını nasıl sonlandıracağız bu da ayrı bir konu" dedi.
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