Kuzenini öldürüp, 7 kişiyi yaralayan muhtara hapis
|07 Mayıs 2019 00:01
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Olay, 16 Haziran 2018'de, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dönemin mahalle muhtarı Rafer Cingöz ile amcasının oğlu Cüneyt Cengiz arasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday olup, olmama konusunda tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katıldığı tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.
Rafer Cingöz, tüfekle Cüneyt Cingöz ve yakınlarına ateş etti. Cingöz, hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Rafer Cingöz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tutuklu sanık Rafer Cingöz, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşmasında, hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Rafer Cingöz'ün eşi H.C., kuzeni Mehmet Ş.C. ile şikayetçiler Abdullah C., Ayşenur C., Hasan C., Sadık C., Emine C., Habibe C., Esra C. ve öldürülen Cüneyt Cingöz'ün eşi A.C. de hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, Rafer Cingöz'e 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis, 'kasten yaralama' suçundan ise 7 kez 2'şer yıl olmak üzere 14 yıl hapis cezası verdi. Sanığa verilen ömür boyu hapis cezası, suçun haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirilerek, 15 yıla indirildi. Rafer Cingöz'ün tutukluluk halinin de devamına karar veren heyet, diğer sanıklara verilen cezaların ise gerekçeli kararda yer alacağını belirtti.
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